Олександр Зінченко вийшов в основі на матч проти Астон Вілли та допоміг команді здобути важливу перемогу. Це перший матч українця в основі Сіті в поточному сезоні.

На думку Хосепа Гвардіоли, Олександр Зінченко – це той футболіст, на якого він завжди може покластися. Українець завжди відповідально ставиться до справи та проявляє лояльність до команди.

До речі Яремчук може перейти в Барселону – президент каталонців готує зимовий трансфер

"Аке – приклад для нас, як і Зінченко. Від них жодних скарг, тільки тренуються, тренуються та тренуються. Вони дуже гарно грають, немає претензій. Очевидно, що така їхня поведінка, коли вони не виходять на поле, сприяє їхньому гарному виступу, коли вони отримують шанс", – заявив Гвардіола.

Зазначимо, що у сезоні 2021/22 Олександр Зінченко втратив місце в основі Манчестер Сіті. На його позиції лівого захисника здебільшого виходить Жоау Канселу, який може активніше діяти в атаці.