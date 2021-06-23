Зінченко розповів, про що говорила команда після поразки Австрії

Хавбек збірної України Олександр Зінченко запевнив, що ніхто в команді не байдужий до результату. Зараз хлопці разом намагаються знайти вихід з складного становища.

Футболіст розповів, що одразу після програшу і тренеру, і футболістам важко було знайти слова, щоб описати негативні емоції.

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Втім, після матчу гравці таки провели довгу розмову, аби не повторювати помилок та обговорити план на майбутнє.

Після приїзду до готелю після гри ми зібралися разом із хлопцями, кожен озвучив свою думку щодо ситуації. Ми довго розмовляли про це, у тому числі й сьогодні вранці. Це вже хороший сигнал, це говорить про те, що ніхто в команді не байдужий і всі хочуть виправити становище, – сказав він.

Нагадаємо, Україна ще має шанси вийти у раунд плей-офф Євро-2020. Команда Шевченка може увійти в четвірку найкращих третіх команд.