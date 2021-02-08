Лівий оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко видав чудовий матч проти Ліверпуля, що не минуло уваги футбольних легенд.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Денні Хіггінботам в захваті від гри Зінченка проти Ліверпуля та розсипався у похвалах українця.

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На його думку, Олександр був одним з найкращих у матчі проти Ліверпуля.

Однією з проблемних позицій Манчестер Сіті був лівий захисник. Сьогодні Зінченко розкішний і заслуговує великої похвали. Він дуже рідко підводить команду, – написав Хіггінботам.

Зазначимо, що Зінченко відіграв увесь матч проти Ліверпуля, а його команда здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1.