Зінченко повернувся до тренувань з Манчестер Сіті – він пропустив жовтневі матчі збірної України

Олександр Зінченко знову у строю. Манчестер Сіті повідомив про повернення українця у загальну групу.

Зінченко разом зі своїми партнерами готується до найближчого матчу АПЛ. У суботу, 16 жовтня, Манчестер Сіті прийматиме Бернлі.

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Олександр не грав за "містян" з 15 вересня через надрив литкового м'язу. Також футболіст не брав участі у недавньому зборі української національної команди і пропустив поєдинки "синьо-жовтих" з Фінляндією (2:1) та Боснією і Герцеговиною (1:1).

У поточному сезоні Зінченко провів три матчі у складі Манчестер Сіті.