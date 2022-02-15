Сьогодні Манчестер Сіті зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Спортінга. Допомогти команді у гостьовому матчі зможе і Олександр Зінченко.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визначився з виконавцями, які зможуть вийти на поле у Лісабоні. Український універсал Олександр Зінченко також потрапив у список.

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Зіграти у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мають шанс 22 гравці Манчестер Сіті. Заявка "містян" на гру зі Спортінгом виглядає наступним чином:

Воротарі: Едерсон, Скотт Карсон, Сіран Слікер.

Захисники: Рубен Діаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Олександр Зінченко, Емерік Ляпорт, Жоау Канселу, Люк Мбете.

Півзахисники: Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган, Родрі, Кевін де Брюйне, Бернарду Сілва, Фернандінью, Ріяд Марез, Філ Фоден, Джеймс Макейті, Ромеу Лавіа.

Нападники: Кайкі, Ліам Ділеп.

Матч Спортінг – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00.