Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился с исполнителями, которые смогут выйти на поле в Лиссабоне. Украинский универсал Александр Зинченко тоже попал в список.

Интересно Зинченко был исключительным – Гвардиола выделил украинца после победы над Норвичем

Сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов имеют шанс 22 игрока Манчестер Сити. Заявка "горожан" на игру со Спортингом выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Сиран Сликер.

Защитники: Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Люк Мбете.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рияд Марез, Фил Фоден, Джеймс Маккейти, Ромеу Лавиа.

Нападающие: Кайки, Лиам Дилеп.

Матч Спортинг – Манчестер Сити начнется в 22:00.