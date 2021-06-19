Українець Олександр Зінченко може не хвилюватися про своє майбутнє. Манчестер Сіті розраховує на українця та покладає на нього великі надії.

У наступному сезоні лідер збірної України Олександр Зінченко виконуватиме роль основного лівого захисника.

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У літнє трансферне вікно боси клубу не планують підсилювати цю позицію та цілком покладаються на Олександра. Наразі в "містян" інші трансферні пріоритети.

У сезоні 2020/21 Олександр провів за Сіті 32 матчі, в яких зумів відзначитися двома асистами.