Зінченко отримав втішні новини – його конкурента залишать у в'язниці за зґвалтування
Джерело:Sky Sports
Захисник Манчестер Сіті Бенджамен Менді не скоро повернеться на футбольне поле. Суд не хоче відпускати його з в'язниці навіть під заставу.
Суд Честера відмовив Бенджамену Менді у звільненні під заставу. Відповідне прохання озвучили його адвокати, але отримали відмову.
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Таким чином, француз залишиться під вартою до 24 січня. Зазначимо, що його адвокати просили звільнити підзахисного під заставу 3 рази, але кожного разу суд відповідав відмовою.
Нагадаємо, поліція затримала Менді за підозрою у 4 випадках зґвалтування наприкінці серпня. З того часу він залишається за ґратами.
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