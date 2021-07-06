Французький захисник Бенджамен Менді, які програв конкуренцію Олександру Зінченку на лівому фланзі оборони, може змінити клубну прописку.

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У його послугах зацікавлений міланський Інтер, який попрощався з Ешлі Янгом. Тренерський штаб Інтера готовий дати шанс травматичному оборонцеві.

Єдиною перешкодою можуть стати фінанси – Інтер через втрати від пандемії намагається вести максимально економну трансферну політику та скоротити зарплатну відомість.

У минулому сезоні Менді взяв участь у 20 матчах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що керівництво Сіті бачить в основі команди саме Олександра Зінченка.