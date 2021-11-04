Зінченко може зіграти проти Роналду перед збірною: у конкурента травма

У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Олександр Зінченко вийшов на останні 10 хвилин. Заміна була вимушеною – захисник Вокер накульгував.

Після гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола підтвердив, що Кайл отримав удар по нозі. Його участь у найближчих матчах може опинитись під запитанням.

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Таким чином перед прибуттям у збірну України Олександр Зінченко має шанс на ігровий час у клубі. Зазначимо, що після травми лідер "жовто-синіх" не може повернути довіру Гвардіоли та здебільшого спостерігає за грою з лави запасних.

У суботу, 6 листопада, відбудеться манчестерське дербі – Юнайтед прийматиме Сіті. Вдала участь у такому матчі може значно підвищити шанси Зінченка на повернення в основу.

Після 10 турів АПЛ Сіті має в активі 20 очок та перебуває на 3 місці, Юнайтед набрав 17 пунктів та займає 5 сходинку у таблиці.