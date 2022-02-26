Зінченко та Миколенко у сльозах: як в Англії цілий стадіон співав на підтримку України

Манчестер Сіті у 27 турі АПЛ грає з Евертоном. Олександр Зінченко та Віталій Миколенко отримали багато уваги та підтримки від фанатів.

На розминці перед грою українські футболісти підійшли один до одного та міцно обійнялися. Вони зворушливо обмінялися словами підтримки – обидві зірки сильно стурбовані через підступний воєнний напад Росії на Україну.

До речі Братній народ, казали вони, с**и, ненавиджу, – Зінченко розгнівався через військову атаку РФ

Відео теплої зустрічі Зінченка та Миколенка

Особливо розчулила футболістів акція на підтримку України перед грою. Команди вийшли у футболках з жовто-синім прапором. На трибунах стадіону "Гудісон Парк" вивісили банер зі словами підтримки, а також співали на честь України. Наші зірки не зуміли стримати сліз.

Реакція Зінченка та Миколенка на акцію підтримки України

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