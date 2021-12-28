Зінченко та Канселу – не дуже хороші захисники, – Гвардіола знайшов головну перевагу українця
Джерело:Manchester Evening News
Манчестер Сіті у феєричному матчі здолав Лестер з рахунком 6:3. Велика кількість пропущених голів не стала проблемою для "містян".
На думку Хосепа Гвардіоли, головна сила Манчестер Сіті – володіння м'ячем. Саме цей фактор є визначальним для успішних результатів.
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"Все визначає володіння м'ячем. Якщо говорити про індивідуальні якості футболістів, то у нас не дуже хороші захисники. Індивідуально Бернарду Сілва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлінг, Марез, навіть Канселу та Зінченко не є хорошими захисниками.
Але ми маємо м'яч. М'яч – єдина причина стабільності. Важливо лише те, що ти робиш із м'ячем. Ти створюєш моменти, бо маєш м'яч. Ти допускаєш мало моментів біля своїх воріт, бо м'яч у тебе. Без нього ті самі гравці допускатимуть біля своїх воріт значно більше моментів", – переконаний Гвардіола.
Зазначимо, що Олександр Зінченко поступово відвойовує своє місце в основі Манчестер Сіті. У поточному сезоні він провів на полі 7 матчів та віддав 1 гольову передачу.