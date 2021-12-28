По мнению Хосепа Гвардиолы, главная сила Манчестер Сити – владение мячом. Именно этот фактор является определяющим для успешных результатов.

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"Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.

Но у нас есть мяч. Мяч – единственная причина стабильности. Важно только, что ты делаешь с мячом. Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же игроки будут допускать у своих ворот гораздо больше моментов", – убежден Гвардиола.

Александр Зинченко постепенно отвоевывает свое место в основе Манчестер Сити. В текущем сезоне он провел на поле 7 матчей и отдал 1 голевую передачу.