Зінченко дізнався стать дитини – дружина організувала розкішний квест на "Олімпійському": відео

Олександр Зінченко та Влада Седан дізналися стать майбутньої дитини. Своєрідне джендер-паті подружжя провело на головному стадіоні країни.

Сім'я футболіста збірної України чекає на поповнення. Разом із дружиною Олександр дізнався стать первістка на НСК "Олімпійський".

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Зінченко виконав один з найбільш хвилюючих ударів у житті. Після влучання м'яча у велику кулю у воротах "Олімпійського" з'явилася величезна рожева хмара. Олександр та Влада незабаром стануть батьками дівчинки!

У березні пара одружилася, а вже через три місяці стало відомо про вагітність дружини футболіста "синьо-жовтих" та Манчестер Сіті.