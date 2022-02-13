Олександр Зінченко повернувся у стартовий склад Манчестер Сіті. Українець допоміг "містянам" розгромити Норвіч з рахунком 4:0.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений діями Зінченка на футбольному полі. Універсалу вдалося виконати всі вимоги іспанського фахівця.

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Як запевнив іспанець, він ніколи не сумнівається у силах українця та очікує від нього лише хорошого футболу.

Коли Зінченко не грає, бо Канселу у добрій формі – він знає та приймає це. Їм не потрібно переконувати мене чи своїх одноклубників, вони повинні лише добре грати. Зінченко був винятковим,

– сказав Пеп після матчу.

У поточному сезоні Зінченко взяв участь у 14 матчах, на його рахунку 2 результативні передачі. Після Євро-2020 він отримав травму та був змушений пропустити стартову частину сезону.

Після 25 турів АПЛ Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю. Відрив від Ліверпуля становить 9 очок, але у мерсисайдців є гра у запасі.