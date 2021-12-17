На думку Мирона Маркевича, жереб для нашої команди можна вважати вдалим. Клас суперників дозволяє розраховувати на те, що "жовто-сині" займуть перше місце у групі.

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"Я вважаю, що жереб був вдалим, як на мене, наші хлопці перевершують своїх опонентів. А в тому, що одразу чотири поєдинки у Лізі націй доведеться зіграти у червні, не бачу нічого страшного.

Чемпіонат УПЛ закінчується 21 травня, і оскільки більшість наших збірників грає вдома, то тренерський штаб матиме час як слід підготувати їх до випробувань на міжнародній арені. Головне — бути впевненими у своїх можливостях, і тоді із завоюванням путівки до Ліги А не має виникнути проблем", – вважає Маркевич.

Нагадаємо, Україна покинула Лігу А через технічну поразку збірній Швейцарії через начебто спалах COVID-19 у таборі "жовто-синіх".