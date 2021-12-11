Матч 17 туру Серії А між Дженоа та Сампдорією не приніс радості для Андрія Шевченка. Його команда у рідних стінах поступилася одвічному супернику.

5-й матч Андрія Шевченка на чолі Дженоа завершився невдачею. У генуезькому дербі його команда зазнала поразки з рахунком 1:3.

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Дженоа залишилася на передостанньому місці турнірної таблиці Серії А з 10 очками. У Сампдорії тепер 18 пунктів і 14 позиція.

Завдання Шевченка – зберегти прописку у Серії А. Наразі його команда зуміла здобути лише 1 очко та забити 1 гол в 5 іграх.

Раніше повідомлялося, що Шевченко отримає великий бюджет на підсилення команди вже цієї зими.