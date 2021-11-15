Вже завтра відбудеться "матч року" проти Боснії, в якому вирішиться доля збірної України у відборі на ЧС-2022. Склад нашої команди перед важливим поєдинком втрат не зазнав.

Національна збірна України прибула у Сараєво, де завтра відбудеться останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 проти Боснії. "Жовто-сині" прибули на матч у повному складі, жодних травм чи нарікань на здоров'я у наших футболістів немає.

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Передматчеве тренування та медичні заходи сьогодні пройдуть у місті Зениця. Петраков та обраний ним футболіст дадуть передматчеву пресконференцію о 18:30, а тренування команди розпочнеться о 19:00.

На гру з Боснією збірна України прибула у такому складі:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош), Віктор Коваленко (Спеція).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).



