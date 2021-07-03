Збірна України оголосила стартовий склад на матч з Англією – повернення Миколенка
Джерело:УЄФА
Андрій Шевченко визначився зі стартовою одинадцяткою на чвертьфінал Євро-2020. Загалом в основі українців без несподіванок.
У порівнянні з попереднім матчем проти Швеції тренерський штаб робить одну заміну. Тарас Степаненко розпочинає із лави запасних. Натомість з перших хвилин виходить Віталій Миколенко.
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Склад збірної України на матч з Англією:Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко (к), Яремчук.
Графіка УАФ
Нагадаємо, в протистоянні зі шведами в 1/8 фіналу Миколенко не грав. Зате фланговий захисник брав участь у всіх трьох іграх групового етапу. Також відзначаємо відсутність у заявці Руслана Маліновського.
Склад збірної Англії:
Пікфорд, Вокер, Шоу, Райс, Стоунс, Магуайр, Кейн (к), Стерлінг, Філліпс, Санчо, Маунт.
Поєдинок проти Англії відбудеться у Римі. Початок зустрічі о 22:00.