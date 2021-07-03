По сравнению с предыдущим матчем против Швеции тренерский штаб делает одну замену. Тарас Степаненко начинает со скамейки запасных. Зато с первых минут выходит Виталий Миколенко.
Читайте также Украина – Англия: команды договорились о форме на матч
Состав сборной Украины на матч с Англией:
Графика УАФ
Напомним, в противостоянии со шведами в 1/8 финала Миколенко не играл. Зато фланговый защитник принимал участие во всех трех играх группового этапа. Также отмечаем отсутствие в заявке Руслана Малиновского.
Состав сборной Англии:
Пикфорд, Вокер, Шоу, Райс, Стоунс, Магуайр, Кейн (к), Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.
Поединок против Англии состоится в Риме. Начало встречи в 22:00.