Колишній хавбек збірної України Микола Морозюк оцінив готовність збірної України до плей-офф відбору на ЧС-2022. Команді треба докласти чимало зусиль для успіху.

На думку футболіста, збірна Україна грає на тому багажі, який заклав Андрій Шевченко 3 – роки тому. Що стосується Олександра Петракова, то Морозюк не бачить жодного його впливу на малюнок гри.

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Хавбек сподівається, що "жовто-синім" вдасться вирішити завдання потрапляння на ЧС-2022, але є ряд проблем, які потрібно вирішити.

"Боюся, щоб вони не розвалилися. Наразі з'явилися гравці, які бажають вирішити долю матчу однією передачею, так не буває. Мені здається, що зараз усе ламається. Петракова знаю особисто, але ніколи не працював із ним. Не знаю, наскільки він готовий працювати на такому рівні, це вже не діти, коли можеш вплинути на мотиваційні слова", – сказав Морозюк.

Матч плей-офф відбору на Мундіаль в Катарі проти Шотландії відбудеться 24 березня. У разі успіху вирішальний матч проти переможця пари Уельс – Австрія ми зіграємо 29 березня.