Завжди гне свою лінію: Маліновський розповів про особливості роботи з Гасперіні

Хавбек збірної України та Аталанти Руслан Маліновський поділився враженнями від роботи під керівництвом Джан П'єро Гасперіні.

За словами футболіста, його клубний тренер дуже амбітний і не дозволить розслабитися жодному футболісту.

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"Гасперіні нікого не боїться, у нього є своє розуміння футболу. Він завжди гне свою лінію. Якщо хтось не добіг, він робить зауваження при всіх, тому що для всіх правила однакові.

Він вважає, що ми команда і у нас не повинно бути якихось підводних течій, все повинно бути відкрито і відверто. Тренер дуже розумний в плані футболу, з ним можна про це поговорити. Він дуже інтелігентний, легко доносить інформацію до футболістів. Якщо він бачить, що хтось дав слабину – може добряче струснути", – розповів Руслан.



