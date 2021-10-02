Заміна Зінченка та Маліновського: нова роль для молодого таланта у збірній

Хавбек Динамо Микола Шапаренко швидко став одним з провідних футболістів не лише у клубі, а й у збірній. Доля жовтневих матчів команди багато у чому буде залежати від його кондицій.

На думку колишнього хавбека збірної України Євгена Левченка, на збірну України очікують ключові ігри. В таких поєдинках потрібен лідер, який поведе за собою команду.

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Олександр Зінченко не зможе грати через травму, а Руслана Маліновського Петраков не викликав. Таким чином, роль вожака у центрі поля може взяти на себе Микола Шапаренко.

Дуже шкода, що окрім Маліновського, не буде ще й Зінченка. Він один з тих гравців, хто важливий для збірної. Однак мені подобається, як зараз прогресує Шапаренко в національній команді. Я радий за нього і завжди виділяв цього футболіста. Такі гравці повинні отримувати більше часу і простору,

– вважає Левченко.

Нагадаємо, вже незабаром збірна України проведе два матчі відбору на чемпіонат світу. 9 жовтня "жовто-сині" зіграють з Фінляндією, а 12 числа – приймуть Боснію та Герцеговину у Львові.