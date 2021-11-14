Залаштункові ігри: Фінляндія може стимулювати Боснію на гру проти України

Фінляндія завдяки перемозі. над Боснією зуміла обігнати Україну в таблиці групи D. Тепер для здобуття путівок у плей-офф чемпіонату світу "жовто-синім" потрібно перемагати боснійців та сподіватися на провал Суомі в матчі з Францією.

На думку колишнього тренера збірної України Олександра Заварова, в останньому турі групового етапу на чемпіонат світу буде діяти не лише спортивний принцип. Він вірить, що Фінляндія спробує залучити усі можливі ресурси, тим паче, що боснійцям вже втрачати нічого.

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Враховуючи, що така подія, як чемпіонат світу, має важливе значення для будь-якої збірної, у хід будуть пущені всі можливі впливи та ресурси. Думаю, що, швидше за все, якісь зусилля фінами будуть зроблені,

– переконаний Заваров.

Ситуація у групі D наступна: Фінляндія має 11 очок та в останньому турі зіграє проти Франції, яка вже гарантувала собі місце на ЧС-2022. В активі України 9 очок та матч з Боснією.

Якщо ми переможемо боснійців, а Фінляндія програє – ми йдемо в плей-офф. Якщо ж фінам вдасться зіграти внічию – все залежатиме від різниці забитих/пропущених голів.

Перемога Суомі у битві з чемпіонами світу стане сенсацією, яка подарує їм путівку в подальший етап боротьби за право грати на Мундіалі в Катарі.