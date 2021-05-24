Загалом я задоволений грою та діями молодих футболістів: Шевченко про нічию з Бахрейном

Головний тренер "синьо-жовтих" на післяматчевій пресконференції підсумував спаринг, який відбувся у Харкові. Також він оцінив гру Артема Довбика та розповів про травму Романа Яремчука.

"Для нас було важливо отримати інформацію, у якому стані на даний момент перебувають гравці, адже тиждень тому деякі з них відставали. Подивимося статистику, скільки вони пробігли, подивимося, як вони відновлюються. Я розглядаю сьогоднішню гру як підготовку до Євро. Команда перебувала під навантаженнями, ми не готувалися безпосередньо до цього матчу, ми готуємося до фінального турніру чемпіонату Європи. Загалом я задоволений грою, задоволений діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, у футболі дуже важлива саме підготовка", – сказав Шевченко.

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Андрій Миколайович також розповів про стан здоров'я Романа Яремчука: "Він приїде на збір та пройде обстеження. Подивимося на його результати. Лікар із ним розмовляв, наскільки відомо, травма незначна".

Крім того, наставник національної команди оцінив дії Артема Довбика: "Коли нападник виходить, він має забивати. Артем мав моменти, але не реалізував їх. Водночас він добре рухався, узяв участь у гольовій комбінації. Йому треба прогресувати. Зараз говорити, що Довбик уже готовий грати за збірну, ще не можна, але в нього є якості, які дозволяють йому скласти конкуренцію іншим форвардам".