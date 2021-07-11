За повідомленням італійського ресурсу, Торіно пропонує киянам за Іллю Забарного 5,5 мільйонів євро. Крім того, "біло-сині" отримають бонуси і відсоток з майбутнього перепродажу гравця.

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Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Челсі. Англійці начебто готові були викласти 12 мільйонів євро.

Попередній чемпіонат туринський клуб завершив на 17-й сходинці.

У минулому сезоні Ілля провів 21 матч за Динамо в УПЛ і відзначився одним забитим голом. Також Забарний відіграв на Євро-2020 усі 5 поєдинків збірної України.