Забарний засмутився через відхід Шевченка зі збірної України

Молодий захисник Динамо Ілля Забарний не в захваті від змін на тренерському містку "жовто-синіх". Шевченко довірив 18-річному футболісту місце в основі на Євро-2020.

Молодий захисник Динамо поділився емоціями від рішення Шевченка покинути збірну України. Футболісту було дуже комфортно працювати з наставником, а особливо він вдячний йому за довіру.

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Забарний зазначив, що Шевченко рекомендував гравців збірної України у різні клуби. Андрій Миколайович вміє розгледіти талант та допомогти йому розкритися.

На думку Забарного, Шевченко зможе чудово проявити себе та підтвердити свій рівень у подальшій роботі.

Думаю, все у нього вийде і на клубному рівні. Це буде новий етап, і йому самому буде цікаво працювати у клубі, – сказав Забарний.

Нагадаємо, що попри юний вік Ілля зумів стати основним гравцем національної збірної. Раніше лунали чутки, що Шевченко рекомендував молодого таланта Челсі.