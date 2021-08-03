Турецький Трабзонспор далеко не єдиний претендент на форварда СК Дніпро-1 та збірної України Артема Довбика. У боротьбу за футболіста вступили європейські "важковаговики".

Агент українського нападника Олексій Люндовський відкрив деталі переговорів з Трабзонспором. Втім, він та його клієнт не спішать приймати остаточне рішення, адже у футболіста є декілька варіантів продовження кар'єри поза УПЛ.

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Переговори і справді перебувають в активній фазі, однак говорити про те, що Довбик близький до переїзду в Туреччину, передчасно. Тим більше, що Артема хочуть бачити у себе ще кілька відомих клубів. Зокрема, останніми днями до нападника дніпрян проявляє інтерес гранд бельгійського футболу – Андерлехт, – розповів агент.

Зазначимо, що особливий інтерес до себе Довбик привернув завдяки переможному голу у ворота Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. У 2 турах поточного чемпіонату Артем забив вже 2 голи.