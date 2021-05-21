Євро-2020: зірковий іспанський захисник Сархіо Рамос може не поїхати на турнір

Капітан Реала Серхіо Рамос може пропустити континентальну першість. Його доля визначиться вже найближчим часом.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке хоче зустрітися з Серхіо Рамосом та обговорити його участь на Євро-2020.

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Фахівець хоче розпитати футболіста про стан здоров'я після травми та запевнити його в тому, що він потрібен команді.

Якщо Серхіо не поїде на Євро-2020, то цілком можливе, що захищатиме кольори збірної Іспанії на Олімпіаді.