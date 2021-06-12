Євро-2020: Маркевич назвав українських футболістів, які мають засяяти на турнірі

Колишній тренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич очікує, що на Євро про себе заявлять багато нових талантів. Фахівець сподівається побачити серед них і українські прізвища.

На думку Маркевича, Євро стане справжнім святом футболу для усіх вболівальників, а багато молодих виконавців зможуть гучно заявити про себе на великому турнірі.

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Гадаю, що на цьому Євро ми дізнаємося нові імена. І дуже хочеться, щоб серед них були й українські виконавці. Руслана Маліновського та Олександра Зінченка і так всі знають. Тому я чекаю прориву від Віталія Миколенка, Іллі Забарного, Георгія Бущана... Сподіваюся, що й Роман Яремчук продовжить забивати так, як він це робив у чемпіонаті Бельгії, – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що вже завтра підопічні Шевченка зіграють свій перший матч на Євро-2020. Суперником "жовто-синіх" будуть Нідерланди. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.