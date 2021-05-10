Євро-2020: лідер збірної Італії Верратті отримав травму і може пропустити турнір

Тренерський штаб збірної Італії отримав не надто втішні новини перед Євро-2020. Один з лідерів команди може пропустити континентальну першість.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті під час тренування отримав травму. Клубні лікарі діагностували забій правого коліна з розтягненням внутрішньої бокової зв'язки.

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Зазвичай реабілітація після такого ушкодження займає близько місяця, плюс потрібен час, щоб футболіст набрав форму. Незабаром хавбек пройде поглиблене обстеження, і якщо все пройде за оптимістичним сценарієм, то він пропустить груповий етап Євро-2020, але зможе допомогти команді у раунді плей-оф.

У поточному сезоні Марко зіграв 31 матч та віддав 6 результативних передач.



