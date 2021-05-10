Полузащитник ПСЖ Марко Верратти во время тренировки получил травму. Клубные врачи диагностировали ушиб правого колена с растяжением внутренней боковой связки.
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Обычно реабилитация после такого повреждения занимает около месяца, плюс нужно время, чтобы футболист набрал форму. Вскоре хавбек пройдет углубленное обследование, и если все пройдет по оптимистическому сценарию, то он пропустит групповой этап Евро-2020, но сможет помочь команде в раунде плей-офф.
В текущем сезоне Марко сыграл 31 матч и отдал 6 результативных передач.