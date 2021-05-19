Євро-2020: Бензема повернувся у склад збірної Франції після секс-скандалу

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив список виконавців, які боротимуться за право представляти країну на Євро-2020.

У розширену заявку Дешам вніс 26 гравців. Найбільшою сенсацією є повернення Каріма Бензема, якого не викликали до національної команди з 2015 року на фоні скандалу з шантажем секс-відео партнера по збірній Матьє Вальбуена.

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Заявка Франції на підготовку до Євро-2020

Воротарі: Льоріс, Манданда, Маньян;

Захисники: Варан, Дінь, Лукас Ернандес, Зума, Павар, Кунде, Лангле, Дюбуа, Кімпембе;

Півзахисники: Погба, Канте, Рабйо, Толіссо, Сіссоко, Лемар;

Нападники: Бензема, Мбаппе, Жиру, Тюрам, Коман, Бен-Єддер, Грізманн, Усман Дембеле.

На стадії групового етапу Євро-2020 французи зіграють з Німеччиною, Португалією та Угорщиною.



