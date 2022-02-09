Футбольна асоціація Англії вимагає від хавбека Вест Хема Андрія Ярмоленка пояснення щодо зйомок у рекламі букмекерської компанії. Згідно з правилами, футболісти не мають права брати участі у подібній діяльності.

До теми Ярмоленко "залетів" через рекламу букмекерів – зірку можуть дискваліфікувати

Як зазначив спортивний юрист Микита Сидоренко, наразі Ярмоленка звинувачують лише у "можливому порушенні" відповідної статті. На його думку, зірка може уникнути санкцій завдяки тому, що зйомки проводилися на території України.

Непросто довести, що Андрій Ярмоленко "прямо" рекламував ставки чи місця, посилання, де їх можна було б зробити. Важливим моментом при розгляді справи також буде наявність або відсутність прямого рекламного контракту футболіста з компанією,

– вважає Сидоренко.

Юрист переконаний, що великий штраф на Ярмоленка навряд чи накладуть, це ж стосується і дискваліфікації. Втім, поки справа розглядається, робити прогнози дуже складно.

Нагадаємо, контракт Ярмоленка з Вест Хемом завершується цього літа. Клуб не запропонував йому продовження угоди, а наставник команди Девід Мойєс рідко капітану збірної України ігровий час.