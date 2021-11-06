Фанатам збірної України не варто хвилюватися за Андрія Ярмоленка. Капітан "жовто-синіх" до матчів з Болгарією та Боснією підійде в оптимальній формі.

Вінгер збірної України та Вест Хема Андрій Ярмоленко отримав невеликий забій ребра. Травма незначна, але не дозволила йому взяти участь у матчі Ліги Європи проти Генка.

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Наш футболіст домовився з Девідом Мойєсом про те, що наразі буде тренуватися індивідуально для того, щоб не збільшити серйозність трами перед матчами за збірну. Наставник Вест Хема з розумінням поставився до ситуації та дозволив Ярмоленку працювати за своїм планом.

Збірна України збереться у Києві вже у понеділок, 8 листопада. 11 листопада в Одесі наша команда зіграє товариський матч проти Болгарії, після чого вирушить на вирішальний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу у Катарі проти Боснії.