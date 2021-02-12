Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко встигне відновитися від пошкодження до Євро-2020.

Травма Андрія Ярмоленка, яку він отримав у матчі з Манчестер Юнайтед, не така серйозна, як про це пишуть ЗМІ. Про це повідомив агент футболіста Вадим Шаблій.

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Навіть при найгірших прогнозах Андрій пропустить лише три тижні. Тобто вінгер вже буде готовий допомогти "жовто-синім" у перших матчах кваліфікації на чемпіонат світу, яка стартує 24 березня гостьовим поєдинком проти чинних чемпіонів світу – збірної Франції.

У найближчі три тижні Вест Хем зіграє з Шеффілд Юнайтед, Тоттенхемом, Манчестер Сіті та Лідсом. Ймовірно, у цих матчах Андрія Ярмоленка ми на полі не побачимо.