Український хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко має проблеми із англійським законодавством. Причина – його комерційна діяльність в Україні.

Футбольна асоціація Англії звинуватила Андрія Ярмоленка в участі у рекламі букмекерів. Згідно з правилами, вести таку діяльність хавбек не має права.

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Правило E8.5 кодексу FA передбачає, що "футболістам не дозволено рекламувати або промоутувати будь-яку букмекерську та ставкову діяльність, у якій їм заборонено брати участь". Андрій Ярмоленко рекламував одну з українських компаній, тому порушив дане правило.

Футболіст має два тижні на те, щоб дати пояснення. Чиновники чекатимуть до 18 лютого. Якщо буде доведено, що Ярмоленко рекламував букмекерів після переходу у Вест Хем, йому буде загрожувати штраф або дискваліфікація.

Зазначимо, що в минулому за схоже порушення був покараний зірковий шведський нападник Златан Ібрагімовіч. За участь у рекламі компанії Betfair форварда оштрафували на 50 тисяч євро.