Ярмоленко забиває Фінляндії: відео красивого гола України на старті матчу відбору ЧС-2022
9 жовтня 2021 , 19:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Вже на 4-й хвилині гості повели в рахунку. Класний удар вдався Андрію Ярмоленку.
Роман Яремчук відпасував на Андрія Ярмоленка, а той красивим ударом влучив у кут воріт Лукаша Градецкі. Україна повела у рахунку на старті поєдинку у Гельсінкі.
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Відео гола Ярмоленка
До очного протистояння Україна та Фінляндія підійшли у статусів сусідів у турнірній таблиці відбору ЧС-2022. В обох команд по 5 очок і вони ділять 3 та 4 позиції.