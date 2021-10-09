Ярмоленко забиває Фінляндії: відео красивого гола України на старті матчу відбору ЧС-2022

Вже на 4-й хвилині гості повели в рахунку. Класний удар вдався Андрію Ярмоленку.

Роман Яремчук відпасував на Андрія Ярмоленка, а той красивим ударом влучив у кут воріт Лукаша Градецкі. Україна повела у рахунку на старті поєдинку у Гельсінкі.

До теми Боснійці обіграли Казахстан та випередили Україну у турнірній таблиці

Відео гола Ярмоленка

До очного протистояння Україна та Фінляндія підійшли у статусів сусідів у турнірній таблиці відбору ЧС-2022. В обох команд по 5 очок і вони ділять 3 та 4 позиції.