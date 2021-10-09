Ярмоленко забиває Фінляндії: відео красивого гола України на старті матчу відбору ЧС-2022

9 жовтня 2021 , 19:36
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Джерело:

24 канал

Вже на 4-й хвилині гості повели в рахунку. Класний удар вдався Андрію Ярмоленку.

Роман Яремчук відпасував на Андрія Ярмоленка, а той красивим ударом влучив у кут воріт Лукаша Градецкі. Україна повела у рахунку на старті поєдинку у Гельсінкі. 

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Відео гола Ярмоленка 

 

 

До очного протистояння Україна та Фінляндія підійшли у статусів сусідів у турнірній таблиці відбору ЧС-2022. В обох команд по 5 очок і вони ділять 3 та 4 позиції.

Автор: Любомир Кузьмяк