Ярмоленко забиває боснійцям і продовжує гонитву за Шевченком: відео атмосферного гола у Львові
12 жовтня 2021 , 22:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Лідер "синьо-жовтих" відкриває рахунок на 15-й хвилині. Для Андрія Ярмоленка цей гол стає 44-м у складі головної команди країни. У лідера історичного реєстру бомбардирів Андрія Шевченка – 48 результативних ударів.
Віктор Циганков уникнув офсайду і прострілив з лівого флангу паралельно до воріт. Ярмоленко з близької відстані відправив м'яч у сітку.
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Відео гола Ярмоленка
Після шести зіграних матчів у команди Олександра Петракова 8 очок, боснійці набрали 6 пунктів у 5 іграх.