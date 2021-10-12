Ярмоленко забиває боснійцям і продовжує гонитву за Шевченком: відео атмосферного гола у Львові

22:13

Лідер "синьо-жовтих" відкриває рахунок на 15-й хвилині. Для Андрія Ярмоленка цей гол стає 44-м у складі головної команди країни. У лідера історичного реєстру бомбардирів Андрія Шевченка – 48 результативних ударів.