Ярмоленко обіграв і потролив Шевченка та Зінченка: у таборі збірної чудова атмосфера

Футболісти збірної України підходять до матчів Євро-2020 у чудовому гуморі. Особливих емоцій додав матч у тенісбол.

У грі зійшлися дві команди. Андрію Шевченку асистували Олександр Зінченко та Роман Яремчук, а протистояли їм Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко та Роман Безус.

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Перемогу здобула команда Ярмоленка. Вінгер Вест Хема не втратив нагоди покепкувати з суперників.

У них була команда зірок, а у нас – команда роботяг. Як відомо, дисципліна б'є клас. Якщо дивитися на Transfermarkt, то Зінченко коштує 30 мільйонів, Яремчук теж 30, Андрій Миколайович – 130. І у нас по мільйончику кожен гравець, але гроші не грають у футбол. Сподіваюся це буде в інтернеті, і вболівальники оцінять, – пожартував Ярмоленко.

Зазначимо, що вже завтра збірна України зіграє свій перший матч на Євро-2020. Підопічним Шевченка протистоятимуть Нідерланди.