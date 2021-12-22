Контракт Андрія Ярмоленка з Вест Хемом завершується вже після поточного сезону. Українець може змінити місце роботи ще раніше.

Лондонський клуб готовий попрощатися з Ярмоленком якомога швидше, щоб розвантажити зарплатну відомість. Лідер збірної України отримує найвищу платню в команді.

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"Допомогти" Вест Хему готовий Трабзонспор. Лідер чемпіонату Туреччини хоче бачити вінгера у своїх рядах. На підписанні Ярмоленка особисто наполягає наставник команди Абдулла Авчі.

Цього сезону Ярмоленко взяв участь у 16 матчах, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі. Повідомляється, що переговори про перехід футболіста розпочнуться вже найближчим часом.

Ярмоленко має стабільне місце у складі лише в матчах Ліги Європи. Перехід у Трабзонспор дозволить йому продовжити виступи не лише в єврокубках, а й у матчах чемпіонату.