Вест Хем у матчі 5 туру Ліги Європи впевнено переміг віденський Рапід. Андрій Ярмоленко відзначився двома результативними діями та допоміг "молотам" гарантувати собі перше місце у групі.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко спочатку залишив автограф у воротах суперника, а потім заробив пенальті. Марк Нобл, який реалізував 11-метровий, відзначив роль вінгера в успішному результаті.

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Вже на початку у нас було два чи три моменти, але ми не забили. У Боуена був один, здається, ще у Ярмо. А потім у Ярмоленка вийшов чудовий удар головою з хорошої подачі Ніко Влашіча. Ну, і я реалізував пенальті. Це зробило для нас гру більш комфортною,

– сказав Нобл після гри.

Нагадаємо, що "суха" безгольова серія Ярмоленка у Вест Хемі тривала майже рік. У матчах чемпіонату він здебільшого виходить на заміну, а в Лізі Європи Девід Мойєс довіряє йому місце в основі.

У неділю, 28 листопада, Вест Хем зіграє проти Манчестер Сіті на "Етіхад". Ярмоленко та Зінченко останнім часом не мають місця в основі своїх команд, тому очікувати на протистояння українців скоріш за все не варто.