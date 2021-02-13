Ярмоленка виставили на трансфер: Вест Хем продає українця за мізерні гроші

Джерело:Football Insider
Керівництво Вест Хема готове зазнати збитків, лиш би розвантажити зарплатну відомість через продаж Андрія Ярмоленка.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко покине Вест Хем вже цього літа. Лондонці оцінюють лідера "жовто-синіх" дуже низько.
До теми Ярмоленко зіграє на Євро – травма не настільки серйозна
Оскільки зарплата Ярмоленка одна з найвищих в клубі, а він не потрапляє у стартовий склад команди, керівництво вирішило будь-що позбутися футболіста.
Молоти готові продати Ярмоленка за якихось 5-6 мільйонів фунтів, хоча придбали його втричі дорожче.
Наразі Вест Хем бореться за місце у Лізі чемпіонів, тому потребує літнього підсилення. Жертвою чистки атакувальної ланки обрано саме Ярмоленка.
За два з половиною роки у Вест Хемі Ярмоленко взяв участь у 53 матчах, забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.Швейцарія – Україна: Шевченко стане козирем делегації у Спортивному арбітражному суді