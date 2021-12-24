Вихід в 1/4 фіналу на Євро-2020 став історичним результатом для збірної України. Але рівень гри вболівальники хотіли б побачити дещо інакший.

На думку колишнього нападника збірної України Андрія Вороніна, на Євро проявити себе змогли лише Ярмоленко та Яремчук. Що стосується інших футболістів, то від них очікували значно більшого.

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"Мені, окрім Ярмоленка та Яремчука, взагалі не сподобалося, як хтось зіграв на Євро-2020. Ярмола, від якого ніхто не очікував, видав найкраще. І Яремчук чудово зіграв, як нападник, вважаю.

Мені взагалі подобається його стиль гри. Давно в Україні не було такого яскраво вираженого нападаника. А вся решта збірної... Зіна дав гарну гру зі шведами, але до цього...", – сказав Воронін.

Нагадаємо, на Євро-2020 "жовто-синім" вдалося вийти в 1/4 фіналу, де наша команда поступилася Англії з рахунком 0:4. Яремчук та Ярмоленко впродовж турніру забили по 2 голи.