Яремчук забиває і допомагає Генту повернутися у боротьбу за єврокубки

Роман Безус та Роман Яремчук відіграли увесь матч проти Остенде. Команда з українцями у складі здобула нелегку перемогу 2:1.

На 14-й хвилині затяжна атака господарів завершилася потужним ударом Яремчука. Для нападника збірної України цей гол став 19-м у Лізі Жупіле у цьому сезоні.

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В другому таймі команди обмінялися голами. На влучний постріл Бруно Годо суперник миттєво відповів результативним ударом Ендрю Хюльсагера.

На 83-й хвилині у гру вступив Ігор Пластун (востаннє захисник отримував ігрову практику у Лізі Жупіле понад два місяці тому). У компенсований час Яремчук отримав попередження.

Перемога дозволила "буйволам", як мінімум на кілька годин, перегнати у турнірній таблиці єврокубкового плей-оф Стандард та Мехелен, які зіграють також сьогодні. У Гента 29 очок, Остенде лідирує з 30 пунктами. Попереду на команди чекає ще три тури.

Гол Яремчука

Чемпіонат Бельгії, плей-оф за єврокубки (тур 3)

Гент – Остенде 2:1

Голи: Яремчук, 14, Годо, 59 – Хюльсагер, 62.