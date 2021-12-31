Яремчук забив Порту у вогняному протистоянні лідерів чемпіонату Португалії: відео влучного удару

Роман вийшов у старті лісабонців і відіграв 52 хвилини. Його команда поступилася з рахунком 1:3.

Бенфіка вже без Жорже Жезуша гостювала на "Драгау". Принципове дербі видалося емоційним та драматичним, проте не принесло гостям позитиву.

Читайте також Футболісти національної збірної привітали українців з Новим роком: атмосферне відео

До перерви "орли" пропустили двічі. Віейра та Пепе за кілька хвилини дуплетом вразили ворота суперника. Перед першим взяттям воріт "драконів" Роман Яремчук не використав вбивчий шанс, вийшовши віч-на-віч з кіпером. Другий тайм розпочався обнадійливо для гостей. Рафа Сілва прострілив з правого флангу, а Яремчук ідеально замкнув подачу партнера.

Минуло кілька хвилин і надію для Бенфіки вбив партнер Яремчука Андре Сілва, який отримав дві жовті картки. Тренерський штаб лісабонців на чолі з Нелсоном Веріссіму відреагував миттєво і замінив Яремчука. Незабаром Порту забило втретє – відзначився Мехді Таремі.

Після 16 турів Порту лідирує з 44 очками. Бенфіка йде третьою і має в активі 37 пунктів.

Відео гола Яремчука

Чемпіонат Португалії, 16 тур

Порту – Бенфіка – 3:1

Голи: Віейра, 34, Пепе, 37, Таремі, 68 – Яремчук, 46.