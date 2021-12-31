Бенфика уже без Жорже Жезуша гостила на "Драгау". Принципиальное дерби получилось эмоциональным и драматичным, однако не принесло гостям позитива.

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До перерыва "орлы" пропустили дважды. Виейра и Пепе за несколько минут дуплетом поразили ворота соперника. Перед первым взятием ворот "драконов" Роман Яремчук не использовал убийственный шанс, выйдя один на один с кипером. Второй тайм начался обнадеживающе для гостей. Рафа Силва прострелил с правого фланга, а Яремчук идеально замкнул передачу партнера.

Прошло несколько минут и надежду для Бенфики убил партнер Яремчука Андре Силва, получивший две желтые карточки. Тренерский штаб лиссабонцев во главе с Нелсоном Вериссиму отреагировал мгновенно и заменил Яремчука. Вскоре Порту забило в третий раз – отличился Мехди Тареми.

После 16 туров Порту лидирует с 44 очками. Бенфика идет третьей и имеет в активе 37 пунктов.

Видео гола Яремчука

Чемпионат Португалии, 16 тур

Порту – Бенфика – 3:1

Голы: Виейра, 34, Пепе, 37, Тареми, 68 – Яремчук, 46.