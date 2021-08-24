Яремчук виходить в групу ЛЧ, Ференцварош страждає без Реброва, драма Пластуна

У вівторок ввечері відбулися три поєдинки раунду плей-оф Ліги чемпіонів. І в кожному з них на поле виходили українці.

У стартовому складі Бенфіки на дуель з ПСВ знайшлося місце для Романа Яремчука. Український форвард отримав від Жорже Жезуша 61 хвилину, втім результативними діями не відзначився. Як наслідок, нульова нічия, яка вивела команду українця у групову стадію! Це при тому, що з 32-ї хвилини португальці грали у меншості через вилучення Веріссімо. Тріумф у рідних стінах 2:1 тиждень тому став ключовим для Яремчука та партнерів.

Читайте також Яремчук отримав нового зіркового конкурента – українцеві доведеться битися за місце в основі

Олександр Зубков вийшов рятувати ситуацію в матчі проти Янг Бойз. Поразка Ференцвароша у першому поєдинку 1:2 зобов'язувала угорців атакувати. Гравець української національної команди з'явився на полі на 71-й хвилині за рахунку 2:2. На той момент Ференцварош перебував у меншості через вилучення Айсса Ляйдуні. Проте нашому збірнику не вдалося кардинально змінити гру, а без Сергія Реброва Фраді залишилися за бортом групового етапу ЛЧ. У компенсований час швейцарці забили і перемогли на виїзді 3:2.

Весь матч за Лудогорець провів Ігор Пластун. Попри перемогу 2:1 у рідних стінах, болгари припиняють боротьбу у Лізі чемпіонів. Успіх Мальме у першому матчі 2:0 дозволив їм пробитися до основної сітки змагань.

Ліга чемпіонів, раунд плей-оф кваліфікації, матчі-відповіді

ПСВ – Бенфіка 0:0

Лудогорець – Мальме 2:1

Голи: Недялков, 10, Сотіріу, 60 (пен.) – Бірманчевіч, 42.

Ференцварош – Янг Бойз 2:3

Голи: Уінго, 18, Ммае, 27 – Зесігер, 4, Фасснахт, 56, Мамбімбі, 90+3.