Яремчук ризикнув здоров'ям для порятунку Бенфіки – всі лаври дісталися конкурентам
Джерело:24 канал
Бенфіці вдалося розгромити Спортінг Ковільян та вийти у плей-офф Кубка португальської ліги. Участь в матчі попри проблеми із фізичним станом взяв і Роман Яремчук.
Кубок ліги, Португалія, 3-й тур групового етапу
Бенфіка – Спортінг Ковільян – 3:0
Голи: Сеферовіч, 28, Нуньєс, 68, 73
Вилучення: Азуга, 39 (Спортінг)
Цікаво Миколенко на днях стане гравцем європейського клубу, – ЗМІ
Для того, щоб вийти з групи в плей-офф, Бенфіці потрібно було перемагати у 3 м'ячі. Роман Яремчук залишився в запасі через перевтому м'язів.
Перший гол у зустрічі забив конкурент Романа Харіс Сеферовіч. Проте аутсайдер другого португальського дивізіону надалі міцно тримав оборону, тому Жорже Жезуш кинув у бій свіжих гравців, серед яких і Роман Яремчук.
Втім, лаври героя дісталися ще одному конкуренту українця Дарвін Нуньєс. Він оформив дубль за 5 хвилин та гарантував Бенфіці місце у плей-офф турніру.