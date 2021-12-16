Бенфіці вдалося розгромити Спортінг Ковільян та вийти у плей-офф Кубка португальської ліги. Участь в матчі попри проблеми із фізичним станом взяв і Роман Яремчук.

Кубок ліги, Португалія, 3-й тур групового етапу

Бенфіка – Спортінг Ковільян – 3:0

Голи: Сеферовіч, 28, Нуньєс, 68, 73

Вилучення: Азуга, 39 (Спортінг)

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Для того, щоб вийти з групи в плей-офф, Бенфіці потрібно було перемагати у 3 м'ячі. Роман Яремчук залишився в запасі через перевтому м'язів.

Перший гол у зустрічі забив конкурент Романа Харіс Сеферовіч. Проте аутсайдер другого португальського дивізіону надалі міцно тримав оборону, тому Жорже Жезуш кинув у бій свіжих гравців, серед яких і Роман Яремчук.

Втім, лаври героя дісталися ще одному конкуренту українця Дарвін Нуньєс. Він оформив дубль за 5 хвилин та гарантував Бенфіці місце у плей-офф турніру.