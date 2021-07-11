Яремчук погодився на перехід у новий клуб, – ЗМІ

Нападник української національної команди вже незабаром може стати гравцем Бенфіки. Про це пише бельгійська преса.

Повідомляється, що Роман Яремчук перебуває на порозі топтрансферу. Попри інтерес Мілану та Вест Хема, форвард бельгійського Гента переїде у Португалію.

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Клуби ведуть між собою активний діалог. "Буйволи" оцінюють свого провідного гравця у 25 мільйонів євро, натомість Бенфіка прагне знизити ціну. Видання також повідомляє, що сам Роман висловив однозначне "так" щодо трансферу. Отже, тепер все залежить від самих клубів, які погоджують суму відступних за українця.

Варто додати, що на Євро-2020 Яремчук відзначився двома голами та асистом, а у минулому сезоні став найкращим бомбардиром Гента у Лізі Жупіле з 20 голами у 34 турах.